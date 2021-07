Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Les Puces de la bastide Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Les Puces de la bastide Sainte-Foy-la-Grande, 22 août 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Les Puces de la bastide 2021-08-22 – 2021-08-22

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Tous les 4ème dimanches du mois de 6h à 18h, d’avril à septembre au coeur de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande, rue Victor Hugo et rue Pasteur. Ouvert aux exposants brocanteurs, antiquaires et particuliers.

3€ le mètre, 10€ les 5 mètres. Tous les 4ème dimanches du mois de 6h à 18h, d’avril à septembre au coeur de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande, rue Victor Hugo et rue Pasteur. Ouvert aux exposants brocanteurs, antiquaires et particuliers.

3€ le mètre, 10€ les 5 mètres. Tous les 4ème dimanches du mois de 6h à 18h, d’avril à septembre au coeur de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande, rue Victor Hugo et rue Pasteur. Ouvert aux exposants brocanteurs, antiquaires et particuliers.

3€ le mètre, 10€ les 5 mètres. OT PAYS FOYEN dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville 44.8415#0.21689