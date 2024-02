Les Puces de la Bastide Sainte-Foy-la-Grande, dimanche 26 mai 2024.

Les Puces de la Bastide Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Vide grenier, brocante

28 avril, 26 mai, 23 juin, 28 juillet, 25 août, 22 septembre, 27 octobre.

4èmes dimanches du mois de 6h à 18h, au cœur de la bastide de Sainte Foy la Grande, rue Victor Hugo, rue Alsace Lorraine et rue Pasteur.

Ouvert aux Exposants Brocanteurs, Antiquaires et Particuliers.

Renseignements et réservation 06.70.61.68.24 ou 05.57.49.61.21 EUR.

Début : 2024-05-26 06:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Rue Victor Hugo et rue Alsace Lorraine

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastide.fr

