Les Puces se tiendront en extérieur, près des halles. Vous pourrez y trouver des objets remplis d'histoire seront vendus par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… il y en aura pour tous les goûts. Lors de cette journée, les habitants, chineurs ou simples curieux pourront également profiter de la présence de véhicules de collection. Les prochaines éditions devraient avoir lieu (sous réserve des conditions sanitaires) les samedis 12 juin, 11 septembre et 11 décembre. Rendez-vous le samedi 13 mars de 10h à 18h pour la première édition des Puces de Fresnay ! +33 2 43 97 23 75

Détails Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Fresnay-sur-Sarthe Adresse Place de Bassum Autour des Halles Ville Fresnay-sur-Sarthe