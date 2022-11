Les puces caennaises Caen, 25 novembre 2022, Caen.

Les puces caennaises

Parc des expositions Rue Joseph Philippon Caen Calvados Rue Joseph Philippon Parc des expositions

2022-11-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-27 19:00:00 19:00:00

Rue Joseph Philippon Parc des expositions

Caen

Calvados

Le parc des expositions accueille une nouvelle édition des Puces caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de la Normandie.

Une rencontre entre chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités et une centaine d’exposants professionnels proposant une offre de produits anciens en tous genres. Des brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison : meubles, tapis, art rétro… Il y en a pour tous les goûts !

Plus d’informations et programme à venir sur le site de Caen événements.

Le parc des expositions accueille une nouvelle édition des Puces caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de la Normandie.

Une rencontre entre chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités et une centaine d’exposants professionnels proposant une offre de produits anciens en tous genres. Des brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison : meubles, tapis, art rétro… Il y en a pour tous les goûts !

Plus d’informations et programme à venir sur le site de Caen événements.

+33 2 31 29 99 99 https://www.caen-evenements.com/

Rue Joseph Philippon Parc des expositions Caen

dernière mise à jour : 2022-11-18 par