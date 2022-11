Les puces amiénoises – Hiver Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Les puces amiénoises – Hiver Amiens, 19 novembre 2022, Amiens. Les puces amiénoises – Hiver

HALLE FREYSSINET Amiens Somme

2022-11-19 – 2022-11-19 Amiens

Somme Les Puces amiénoises sont un nouveau rendez-vous de la brocante rassemblant une vingtaine d’exposants professionnels. L’occasion pour les habitués des brocantes et pour les novices de faire de bonnes affaires et de dénicher des trésors. Le 19 novembre de 8h à 17h

Les 17 et 18 décembre de 8h à 17h

Le 18 février de 8h à 17h

Le 18 mars de 8h à 17h Les Puces amiénoises sont un nouveau rendez-vous de la brocante rassemblant une vingtaine d’exposants professionnels. L’occasion pour les habitués des brocantes et pour les novices de faire de bonnes affaires et de dénicher des trésors. Le 19 novembre de 8h à 17h

Les 17 et 18 décembre de 8h à 17h

Le 18 février de 8h à 17h

Le 18 mars de 8h à 17h https://www.amiens.fr/Les-evenements/Les-puces-amienoises-Hiver Amiens

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse HALLE FREYSSINET Amiens Somme Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Les puces amiénoises – Hiver Amiens 2022-11-19 was last modified: by Les puces amiénoises – Hiver Amiens Amiens 19 novembre 2022 amiens HALLE FREYSSINET Amiens Somme Somme

Amiens Somme