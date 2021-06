Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers

Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Villaines-les-Rochers. Les p’tits tressages de l’été 2021-07-07 – 2021-07-07

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire Villaines-les-Rochers 12 EUR 12 « Les p'tits tressages de l'été »: Des ateliers d'initiation à la vannerie, proposé en partenariat avec l'atelier « plume et brin d'osier ».* Tous les mercredi de juillet et août à 14h. Réservation au 07 88 24 47 35 espacosiervannerie@orange.fr +33 7 88 24 47 35 http://espaceculturelosiervannerie.unblog.fr/ Espace Culturel Osier Vannerie dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Lieu Villaines-les-Rochers Adresse Ville Villaines-les-Rochers lieuville 47.22068#0.49554