Les p’tits stylistes saintongeais Musée Dupuy-Mestreau Saintes, samedi 18 mai 2024.

Les p’tits stylistes saintongeais Une coiffe en dentelle, une robe chaude pour aller aux champs, une paire de sabots en bois … habille nos mannequins saintongeais avec leurs vêtements traditionnels du 19ème siècle. Samedi 18 mai, 20h00 Musée Dupuy-Mestreau Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 93 36 71 http://www.ville-saintes.fr Construit en 1738, cet hôtel particulier est, depuis la fin du XIXe siècle une véritable maison des curiosités. Rassemblés par Abel Mestreau, des milliers d’objets liés à la Saintonge, aux arts décoratifs et à la vie quotidienne des XVIIIe et XIXe siècles, fascinent encore aujourd’hui petits et grands. Une merveilleuse collection, dans son écrin de boiseries peintes et de parquets, suscitant la surprise à chaque visite.

© Musée Dupuy-Mestreau

© Ville de Saintes