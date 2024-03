Les p’tits spectateurs centre social alcd Saint Denis sur Sarthon, samedi 23 mars 2024.

Les p’tits spectateurs Théâtre pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. Samedi 23 mars, 15h30 centre social alcd

Dans le cadre de La semaine nationale de la petite enfance, le centre social ALCD, vous propose un spectacle de la compagnie Balala pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents.

« Ce spectacle leur propose une découverte sensible du monde qui les entoure : chaque couleur évoque un objet ou un végétal, une sensation, un mot, un son, une émotion, un morceau de vie….

Des chansons, des cloches musicales et de jolies lumières, des images colorées qui s’animent, des sourires, beaucoup de douceur et de merveilleux, un peu de jongle et bien sûr plein de couleurs ! »

Renseignements au 02.33.27.40.02 ou alcd.saint-denis@wanadoo.fr

centre social alcd 51 rue principale Saint Denis sur Sarthon 61420 orne Normandie [{« link »: « mailto:alcd.saint-denis@wanadoo.fr »}]