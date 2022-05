LES PTITS SCIENTIFIQUES FABRIQUE DES BULLES GEANTES – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

2022-05-18 – 2022-05-18 Fabrique des bulles géantes La science c’est parfois magique ! Viens expérimenter en t’amusant… nMercredi 18 mai à 11h00 nRéservation par téléphone au 03.21.10.12.70 Fabrique des bulles géantes La science c’est parfois magique ! Viens expérimenter en t’amusant… nMercredi 18 mai à 11h00 nRéservation par téléphone au 03.21.10.12.70 dernière mise à jour : 2022-05-13 par

