Le Rize, le samedi 30 avril à 10:30

En partenariat avec l'artothèque de la Maison du Livre de l'Image et du Son & l'IAC C'est quoi être enfants? Des artistes tentent d'y répondent avec cette liberté de création qui est aussi celle de l'enfance. Pour les petits curieux et leurs parents, une heure mêlant histoires et découvertes de drôles d'œuvres d'art : forme, matériaux, univers plastique, tout leur parle ! Durée 1 heure En famille, de 4 à 8 ans Réservation en ligne Merci d'inscrire tous les participants, petits et grands

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T11:30:00

