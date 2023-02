LES PTITS PUCIENS : XY FLEA LA PUCE A L’OREILLE, 25 avril 2023, RIOM.

LES P’TITS PUCIENS, C’EST LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC DE LA PUCE A L’OREILLE. FAITES DÉCOUVRIR DES STYLES MUSICAUX ET DES ARTISTES ORIGINAUX À VOS ENFANTS ! FAITES LEUR VIVRE DES CONCERTS COMME LES GRANDS ! Julien Dantonnet, alias Xy-Flea, Riomois de naissance monte en 2004 le groupe de rap indépendant Dalton Crew, avec Gwad. Un an après leurs débuts, ils sortent leur premier album autoproduit, « L’écho du Canyon », puis en 2007 un double-album autoproduit « T’inkiet ». L’envie de transmettre une philosophie est la raison d’être des albums de Xy-Flea. L’auteur écrit en ayant toujours en tête que les morceaux seront écoutés et analysés par les auditeurs. Il les invite à comprendre et situer les niveaux parmi les problématiques de la vie. Des valeurs telles que, le devoir de la morale, l’amitié, la fraternité et surtout le respect sont prônées. Les thèmes sont très variés. Les relations familiales et amicales sont évoquées dans plusieurs titres, « Ça s’raconte pas », « Khoya ». Certains titres sont encore plus introspectifs tel que « Depuis demain », où Xy-Flea parle de son histoire à travers la musique. L‘artiste est actuellement en préparation d‘un nouvel album pour 2023. Xy Flea & Crew Xy Flea & Crew EUR9.8 9.8 euros

LA PUCE A L’OREILLE RIOM 16 RUE GENERAL CHAPSAL 63200

