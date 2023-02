LES P’TITS PUCIENS : AURELIEN MORRO LA PUCE A L’OREILLE, 21 février 2023, RIOM.

LES P’TITS PUCIENS : AURELIEN MORRO LA PUCE A L’OREILLE. Un spectacle à la date du 2023-02-21 à 18:00 (2023-02-21 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

LES P’TITS PUCIENS, C’EST LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC DE LA PUCE A L’OREILLE. FAITES DÉCOUVRIR DES STYLES MUSICAUX ET DES ARTISTES ORIGINAUX À VOS ENFANTS ! FAITES LEUR VIVRE DES CONCERTS COMME LES GRANDS ! Après plus de 300 concerts en France et en Europe, Aurélien Morro Group mène sa barque depuis 2013 avec son blues. Formation aux multiples récompenses dont le Challenge Blues français et l’International Blues Challenge de Memphis en 2018, Aurélien Morro Group vient de sortir son troisième album « Waiting For Tomorrow ». Référencé Blues dans l’esprit mais très créatif et original, avec une grande majorité de compositions teintées de Soul, Rock, Funk et de Pop, ce nouvel opus dépasse les frontières du blues traditionnel pour vous emmener vers d’autres horizons. Le groupe est constitué de Miguel Pereira (batterie), Frédéric Canifet (claviers), Patrick Gaudron (basse) et Aurélien Morro (guitare/chant).

LA PUCE A L’OREILLE RIOM 16 RUE GENERAL CHAPSAL Puy-de-Dme

