Les p'tits philosophes : La beauté

Drôme

Les p'tits philosophes : La beauté Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil

2022-06-01 15:00:00

Chabeuil Drôme Chabeuil Les p’tits philosophes c’est un temps de discussion pour apprendre aux enfants à réfléchir, à s’écouter et à argumenter.

Avec Chantal Matillon animatrice formée par la fondation SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble). mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr +33 4 75 59 23 54 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil

