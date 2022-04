Les p’tits nageurs Abysséa Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Les p’tits nageurs Abysséa, 25 avril 2022, Civaux. Les p’tits nageurs

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Abysséa

Les p’tits nageurs est une opération nationale Vert Marine, la société s’engage à lutter contre le risque de noyade en offrant des stages de natation à 10 000 enfants issus de milieu modestes. À partir du 25 avril jusqu’au 29 avril 2022 Abysséa accueille les ptits nageurs de Civaux et des alentours. **Nous avons hâte de les accueillir !** Du 25 avril au 29 avril 2022 nous accueillons les p’tits nageurs Abysséa Route du Fond d’Orveau 86320 Civaux Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T11:00:00;2022-04-25T11:00:00 2022-04-25T12:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T11:00:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T11:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T11:00:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T11:00:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T12:00:00

