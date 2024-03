LES PTITS MYTHOS ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, dimanche 17 mars 2024.

Embarquez avec Thésée pour l’Île de Crète et défiez le Roi Minos et son Minotaure sans perdre le fil grâce à Ariane dans les détours du LabyrintheDans un grenier, deux enfants découvrent un livre sur la mythologie grecque. Après avoir trouvé lumière, musique et accessoires, ils se lancent dans le fascinant récit de Thésée dans le labyrinthe du Minotaure.Entre conte, théâtre et jeux d’ombres, cette aventure épique nous rappelle qu’en chacun de nous se cache un courageux héros. Une aventure mythique pour toute la famille !

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 11:00

Réservez votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77