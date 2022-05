les p’tits motards citoyens Domaine d’Auzole, 24 juillet 2022, Saint-Pierre-Lafeuille.

les p’tits motards citoyens

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Domaine d’Auzole

Le séjour se décline en 2 objectifs principaux 1. AMENER LES ENFANTS ET JEUNES A ASSURER LEUR SÉCURITÉ…ET CELLE DES AUTRES Objectifs opérationnels : • Que l’enfant ou le jeune soit capable de piloter un deux-roues en tout sécurité • Que l’enfant ou le jeune soit capable de comprendre les enjeux collectifs de la sécurité routière • Que l’équipe soit capable de favoriser la prise de conscience des enjeux de sécurité routière Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : Domaine 3 : apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté Moyens : Séances spécifiques sur la sensibilisation au code de la route. Animation sur les dangers des conduites addictives (drogue, alcool…) Séances de conduite de moto sur piste routière avec mise en situation par des panneaux, signalétique … Séances de moto en tout terrain pour la maitrise du véhicule 2. AMENER LES ENFANTS ET JEUNES A PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE Objectifs opérationnels : • Que l’enfant ou le jeune soit capable de comprendre comment fonctionne une moto • Que l’enfant ou le jeune soit capable de maitriser une moto • Que l’enfant ou le jeune soit capable de gérer ses émotions Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : Domaine 1 : contrôle et maîtrise de soi par la pratique sportive. Domaine 4 : connaissances et démarches scientifiques et techniques Moyens : Séances de moto en tout terrain pour la maitrise du véhicule Des animateurs spécialisés dans la pratique de la Moto (Brevets d’Etat) Matériel spécialisé (Moto, matériels de protection…)

525 €.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Domaine d’Auzole 46090 Saint Pierre Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T15:00:00