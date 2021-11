La Richardais La Richardais 35780, La Richardais Les p’tits monstres lumineux La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: 35780

La Richardais

Les p’tits monstres lumineux La Richardais, 3 novembre 2021, La Richardais. Les p’tits monstres lumineux Usine marémotrice EDF de la Rance Barrage de la Rance La Richardais

2021-11-03 – 2021-11-03 Usine marémotrice EDF de la Rance Barrage de la Rance

La Richardais 35780 Animation pour les enfants sur le thème d’Halloween et de l’électricité. Durée : 2h. Réservation obligatoire. Gratuit. Mercredi 3 novembre 2021 – De 10h à 12h – Barrage de la Rance espace-decouverte-rance@edf.fr +33 2 99 16 37 14 https://www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/visiter-espace-decouverte Animation pour les enfants sur le thème d’Halloween et de l’électricité. Durée : 2h. Réservation obligatoire. Gratuit. Mercredi 3 novembre 2021 – De 10h à 12h – Barrage de la Rance Usine marémotrice EDF de la Rance Barrage de la Rance La Richardais

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 35780, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Usine marémotrice EDF de la Rance Barrage de la Rance Ville La Richardais lieuville Usine marémotrice EDF de la Rance Barrage de la Rance La Richardais