Les P’tits Matins Ludiques Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’Évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Les P’tits Matins Ludiques Beaussais-sur-Mer, 7 mars 2023, Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer. Les P’tits Matins Ludiques 35 Rue Ernest Rouxel Ludothèque Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor Ludothèque 35 Rue Ernest Rouxel

2023-03-07 – 2023-03-07

Ludothèque 35 Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer

Côtes-d’Armor Beaussais-sur-Mer Animation de motricité organisée par la ludothèque à destination des enfants âgés de 0 à 3 ans : transvaser, rouler, ramper, sauter… Réservation auprès de la ludothèque. ludotheque@beaussais.fr +33 2 96 86 60 99 Ludothèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Beaussais-sur-Mer Côtes-d'Armor Ludothèque 35 Rue Ernest Rouxel Ville Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer lieuville Ludothèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Departement Côtes-d'Armor

Les P’tits Matins Ludiques Beaussais-sur-Mer 2023-03-07 was last modified: by Les P’tits Matins Ludiques Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 7 mars 2023 35 Rue Ernest Rouxel Ludothèque Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes d'Armor Côtes-d’Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes-d'Armor