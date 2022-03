Les P’tits marchés de Barnabé de Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: Allier

Verneuil-en-Bourbonnais

Les P'tits marchés de Barnabé de Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais
2022-07-13 18:00:00

2022-07-13 18:00:00 – 2022-07-13

Verneuil-en-Bourbonnais Allier
Marchés de produits terroir ou locaux.

Achetez vos produits et dégustez-les sur place au cœur du village médiéval dans une ambiance conviviale. Dans le contexte sanitaire actuel, les personnes doivent apporter leur couvert et gobelet. +33 4 70 45 42 16 Verneuil-en-Bourbonnais

