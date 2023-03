Les P’tits lus Place des Arènes Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons

Les P’tits lus Place des Arènes, 11 mars 2023, Soustons . Les P’tits lus Médiathèque Place des Arènes Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque

2023-03-11 11:00:00 – 2023-03-11 11:20:00

Place des Arènes Médiathèque

Soustons

Landes EUR 0-3 ans. Des histoires courtes, douces pour l’éveil et le plaisir des tout-petits. Sur inscription 0-3 ans. Des histoires courtes, douces pour l’éveil et le plaisir des tout-petits. Sur inscription +33 5 58 41 53 67 Médiathèque Soustons OTI Landes Atlantique Sud

Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Place des Arènes Médiathèque Soustons

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons /

Les P’tits lus Place des Arènes 2023-03-11 was last modified: by Les P’tits lus Place des Arènes Soustons 11 mars 2023 Landes Médiathèque Place des Arènes Soustons Landes Place des Arènes Soustons

Soustons Landes