« Les P’tits Lulus jouent Gainsbourg » par la Cie Les P’tits Lulus Ce trio de musiciens sillonne tout l’hexagone en rendant un vibrant hommage à Mosieur Serge Gainsbourg Dimanche 3 mars, 15h00 vals des tilles 52160 Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, la médiathèque d’Auberive présente ce concert. Cela fait quinze ans que ce groupe existe maintenant.

Ce trio de musiciens sillonne tout l’hexagone en rendant un vibrant hommage à l’un des génies de la chanson française du vingtième siècle Monsieur Serge GAINSBOURG !

L’avantage musical de nos trois compères, c’est qu’ils se plaisent à réarranger à leur mouture (pour notre ultime bonheur !) le répertoire du grand Serge, tout en restant fidèles à son immense talent, et sans pour autant, offusquer son âme…

Dans leur version électro-acoustique, Poet dit AliasPoet (guitare/chant), Fanfi (guitare/chant) et Tian (basse/chant) vont vous faire voyager dans l’esprit subtil, ironique et provocateur de cet artiste inoubliable…

Alors quand vous écouterez Les P’tits Lulus, détendez-vous, fermez les yeux et laissez Monsieur GAINSBOURG venir vous murmurer à votre chaste oreille…

« Il est terrible…cet air-là !!! »

Tout public 80 min

vals des tilles 52160 52160 vals des tilles Vals-des-Tilles 52160 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 88 13 36 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.auberive@ccavm.fr »}]

Concert Serge Gainsbourg

@Les P’tits Lulus