Les P’tits Loups de Mer Louis Gaston Roussillat, 14 août 2021-14 août 2021, Saint-Palais-sur-Mer.

Les P’tits Loups de Mer

du samedi 14 août au samedi 21 août à Louis Gaston Roussillat

La situation de notre maison, les pieds dans l’eau, permettra à vos enfants de découvrir l’océan au travers des métiers qui l’entourent tels que pêcheurs, sauveteurs en mer ou gardien de phare. Nous profiterons également du « Côté Terre » de Saint Palais pour pratiquer des activités sportives que ce soit dans l’arrière pays autour du lac ou sur les grandes plages qui s’offrent à nous à marée basse avec le char à voile. **Pour tous** • Sortie vélo par journée ou demi-journée en fonction du groupe • Piscine sur le centre • Parc aquatique Iléo sur l’Ile d’Oléron (1 journée) • Zoo de la Palmyre (1 journée) • Course d’orientation dans le parc du lac de St Palais • Plage et baignade dans l’océan • Découverte de Saint Palais et son histoire • Marché nocturne sur le bord de plage, marché artisanal • Grands jeux, tournois sportifs, spectacle et veillées tous les soirs **6-8 ans** • Accrobranche dans l’arrière pays (1 journée) • Sortie en bateau pour aller visiter le phare de Cordouan **9-13 ans** • Char à voile : (1 demi-journée) • Sauvetage sportif : encadrée par des sauveteurs en mer. Découvrir le sauvetage en pratiquant du sport. (1 demi-journée)

720 euros (plusieurs villes de départ possible, les enfants seront toujours accompagnés par un animateur)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Louis Gaston Roussillat 73, Avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime



