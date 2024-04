Les p’tits loup de mer Centre Adrien roche Meschers-sur-Gironde, lundi 12 août 2024.

Les p’tits loup de mer dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 12 – 18 août Centre Adrien roche

« Hissez Haut Matelot! » La situation de notre maison, les pieds dans l’eau, permettra à vos enfants, de découvrir l’océan à travers des métiers qui l’entourent tels que les pêcheurs, sauveteurs en mer ou gardiens de phare. Nous profiterons également du « côté terre » pour pratiquer des activités sportives, que ce soit dans l’arrière-pays ou sur les grandes plages qui s’offrent à nous.

Centre Adrien roche 65 Bd de Suzac, 17132 Meschers-sur-Gironde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Colo Charentes Maritime