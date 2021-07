Essert Essert ESSERT, Territoire de Belfort Les P’tits Jeudis#2 Essert Essert Catégories d’évènement: ESSERT

Territoire de Belfort

Les P’tits Jeudis#2 Essert, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Essert. Les P’tits Jeudis#2 2021-07-18 17:30:00 – 2021-08-19

Essert Territoire-de-Belfort Essert Territoire de Belfort EUR Marché festif mixant des producteurs,des artisans locaux, des food trucks et un concert aux alentours de 20:00

The Clockmakers n’étant pas dispo le 18 juillet nous annoncerons le groupe qui jouera très rapidement sur la page Facebook. animations@essert.fr https://www.essert.fr/ptits-jeudis/ Marché festif mixant des producteurs,des artisans locaux, des food trucks et un concert aux alentours de 20:00

Essert