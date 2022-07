Les P’tits Jeudis #3 Édition été 2022 Essert, 14 juillet 2022, Essert.

Les P’tits Jeudis #3 Édition été 2022

Place de la Mairie Essert Territoire-de-Belfort

2022-07-14 – 2022-08-25

Essert

Territoire-de-Belfort

Essert Territoire de Belfort

EUR Les P’tits Jeudis #3 reviennent!

Visionnez le teaser de la programmation musicale de l’année:



….et aussi :

• restauration friture de carpe, La P’tite Patate de Petra, Léopoldine et Philippe pour les tartes flambées et les glaces, les spécialités libanaises,

• Marché de producteurs locaux avec maraîcher fruits et légumes, boucher/charcutier, fromages, miel, confiseries …

• Buvette avec bière La Rebelle, vins Pierre Henri et softs

• Structure de jeux pour les enfants

Entrée gratuite

animations@essert.fr https://www.essert.fr/

Essert

