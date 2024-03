Les p’tits inventeurs d’histoires Bibliothqèue Le Blé en herbe Erquy, mercredi 13 mars 2024.

Les p’tits inventeurs d’histoires Bibliothqèue Le Blé en herbe Erquy Côtes-d’Armor

Créer une bande dessinée numérique c’est possible ! A l’aide de l’application BDnF, réaliser, inventer et dessiner la plus fabuleuse des histoires n’aura jamais été aussi simple !

Pour les enfants à partir de 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 15:00:00

Bibliothqèue Le Blé en herbe 1 Rue Guérinet

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne biblio@erquy.bzh

L’événement Les p’tits inventeurs d’histoires Erquy a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André