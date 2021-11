Nantes LA FORGE Loire-Atlantique, Nantes LES P’TITS GOUAILLEURS LA FORGE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LA FORGE, le samedi 27 novembre à 20:30

C’est dans une ambiance dynamique, chaleureuse et conviviale et accompagnés de leurs instruments (guitare, accordéon, bouzouki et avec un petit soupçon de percussions) que Les P’tits Gouailleurs, vous feront découvrir ou redécouvrir les chansons de Mr. G. Brassens à leur façon, dans la joie et la bonne humeur! En totale complicité avec le public, dans ce “Rendez-vous avec vous”, Les P’tits Gouailleurs seront vos “Copains d’abord” ! [[https://www.facebook.com/lesptitsgouailleurs/](https://www.facebook.com/lesptitsgouailleurs/)](https://www.facebook.com/lesptitsgouailleurs/) [[https://youtu.be/mErbDsvUMuM](https://youtu.be/mErbDsvUMuM)](https://youtu.be/mErbDsvUMuM) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars LA FORGE 43 rue Gambetta, 44000 Nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T23:30:00

