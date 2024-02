Les P’tits Flambeaux aux pied des pistes Bagnères-de-Bigorre, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février 2024, France Montagnes, sous l’impulsion de ses trois membres fondateurs, l’ANMSM, DSF et le SNMSF, assurera la promotion d’un nouvel événement solidaire national dont l’objectif est de faire découvrir nos magnifiques territoires aux plus jeunes « Les p’tits flambeaux ».

Les p’tits flambeaux est un événement solidaire national qui se déroulera chaque année, le premier jeudi des vacances scolaires d’hiver. Il a pour vocation de mobiliser l’ensemble des stations françaises autour d’un but commun récolter des fonds pour permettre aux enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances de découvrir les massifs français et les bienfaits de la montagne.

L’objectif est d’unir nos forces pour montrer une montagne solidaire et ainsi d’affirmer, à l’échelle nationale, l’attention que nous portons à ces jeunes générations que nous devons accompagner et aider à se construire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:10:00

fin : 2024-02-15

aux pied des pistes LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie bienvenue@stationsdemontagne.fr

