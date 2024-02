Les p’tits fils de Jeanne Salles, vendredi 7 juin 2024.

Les p’tits fils de Jeanne Salles Gironde

Au commencement, il y a eu l’œuf… Puis Jeanine … et ses rejetons. Il y a 14 ans, Mémé mettait ses gamins au turbin dans la rue pour lui ramener des sous. De vers en verres, ils se mirent à chanter. De verres en tonneaux, ils créèrent les P’tits Fils de Jeanine.Ils gagnèrent ensuite en expérience, puisqu’ils savent dorénavant, en plus de chanter, dire sur quels accords ils jouent… Bref, l’âge de la maturation est arrivé. À travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent leurs quotidiens, leurs espoirs et leurs doutes. Prenez une pincée de balalaïka, un soupçon d’accordéon, faites revenir dans une mixture cuivrée, ajoutez à cela de l’improvisation et du théâtre, mélangez vigoureusement avec un batteur, et dégustez le tout avec les dentiers de mémé. Un concert recommandé par le comité de défense des grands-mères punk.

Au commencement, il y a eu l’œuf… Puis Jeanine … et ses rejetons. Il y a 14 ans, Mémé mettait ses gamins au turbin dans la rue pour lui ramener des sous. De vers en verres, ils se mirent à chanter. De verres en tonneaux, ils créèrent les P’tits Fils de Jeanine.Ils gagnèrent ensuite en expérience, puisqu’ils savent dorénavant, en plus de chanter, dire sur quels accords ils jouent… Bref, l’âge de la maturation est arrivé. À travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent leurs quotidiens, leurs espoirs et leurs doutes. Prenez une pincée de balalaïka, un soupçon d’accordéon, faites revenir dans une mixture cuivrée, ajoutez à cela de l’improvisation et du théâtre, mélangez vigoureusement avec un batteur, et dégustez le tout avec les dentiers de mémé. Un concert recommandé par le comité de défense des grands-mères punk. EUR.

Rue du Château

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-de-salles.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 21:00:00

fin : 2024-06-07



L’événement Les p’tits fils de Jeanne Salles a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Val de l’Eyre