Les P’tits fils de Jeanine Concarneau, 16 août 2022, Concarneau.

Les P’tits fils de Jeanine

Carré des Larrons Ville Close Concarneau Finistère Ville Close Carré des Larrons

2022-08-16 – 2022-08-16

Ville Close Carré des Larrons

Concarneau

Finistère

Concert de chanson vivante

Il y a 13 ans, mémé mettait ses gamins au turbin dans la rue. De vers en verres, une guitare, un accordéon, une trompette et une balalaïka plus tard,

ils créèrent les P’tits Fils de Jeanine.

À travers leurs texte réalistes, drôles ou engagés, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont omniprésents, à l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de la guitare sur le rythme endiablé de la batterie.

Petits et grands, punks et fonctionnaires, nourrissons et aînés, tous

aiment vibrer au rythme de mémé !

Un concert recommandé aux grands-mères punk de 7 à 107 ans !

+33 2 98 97 01 44

Ville Close Carré des Larrons Concarneau

