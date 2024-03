LES P’TITS FILS DE JEANINE CENTRE MULTIMEDIA Neuv Neuvic-Sur-L’isle, vendredi 24 mai 2024.

LES P’TITS FILS DE JEANINE (Chanson vivante et festive)Les P’tits Fils, c’est simple comme une recette de grand-mère. Prenez une pincée de balalaïka, un soupçon d’accordéon, faites revenir dans une mixture cuivrée, ajoutez à cela de l’improvisation et du théâtre, mélangez vigoureusement avec un batteur, et dégustez le tout avec les dentiers de mémé. Multi instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention… Vous faire danser et chanter ! THE GHOST TOWNS (Pop-rock / Périgueux)Le duo rock périgourdin nous embarque à bord d’un étrange vaisseau spatial à destination d’une planète inexplorée, naviguant entre des univers post-rock, pop et folk. The Ghost Towns c’est une batterie et une guitare mais ce sont aussi deux voix mélodiques, riches en harmoniques, qui font toute leur particularité et leur marque de fabrique. A mi-chemin entre Alt-j, The White Stripes ou The Doors, les Ghost Towns nous offre un rock planant, envoûtant, proche de la transe… Org° : CRAC / La Ligue / Centre Multimédia – Mairie de Neuvic / Sans Réserve

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 21:00

CENTRE MULTIMEDIA 6 RUE DES FRERES POUGET 24190 Neuv Neuvic-Sur-L’isle 24