Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne 21 Le Bost Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne Saint-Martin-Terressus Rdv à à la ferme de Payette chez Charles, 21, le Bost, à Saint-Martin Terressus. 5€enf – 3 ans, 10€/enfant, 16e/2 enfants de la même fratrie, 2€/ad accompagnant. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 17 92 85 98 ou payetteanimation@gmail.com Venez passer l’après-midi Chez Charles pour aider Payette à s’occuper des animaux.

Au programme : nourrissage, câlins et brossage des animaux, maquillage enfants, structure gonflable, pop corn, sentier pieds nus.

Penser à apporter son goûter.

