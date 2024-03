Les P’tits Fermiers – Croq’ Vacances Camping du Centre de la Ducherais Campbon, dimanche 7 juillet 2024.

Les P’tits Fermiers – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Camping du Centre de la Ducherais 499 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T19:00:00+02:00

Rejoins-nous à la colonie à la ferme pour vivre une expérience éducative enrichissante avec les animaux.

C’est l’occasion idéale pour découvrir la vie à la campagne, pour apprendre sur les animaux de la ferme, participer à des activités agricoles et se connecter avec la nature. Voici pourquoi ton séjour à la ferme va te passionner : Tu participeras à nourrir et à soigner les animaux de la ferme, y compris les poules, les cochons d’Inde, les chèvres et les lapins. Tes animateurs t’ont préparé des ateliers éducatifs sur les différentes espèces d’animaux, leur comportement, leur alimentation et leur rôle dans la ferme. Tu pourras poser toutes tes questions !

Nous participerons aussi aux activités apicoles. Cet atelier te permettra non seulement de découvrir le monde fascinant des abeilles, mais aussi de comprendre leur rôle essentiel dans l’écosystème. Tu découvriras aussi le processus de la récolte du miel et tu participeras même à l’extraction du miel. Evidemment tu ne pourras pas échapper à la dégustation de différents types de miels. Ce sera l’occasion de découvrir les différentes saveurs et textures de miels produits à partir de différentes variétés de fleurs.

Nous nous rendrons aussi dans une ferme laitière où tu pourras apprendre les techniques de base pour prendre soin des vaches, notamment la traite, le brossage et l’alimentation. Nous profiterons de la démonstration pratique supervisée par l’agriculteur expérimenté. Lors de cette activité, nous découvrirons le processus de production du lait, de la traite à la pasteurisation.

Bien entendu, l’équipe d’animation a aussi prévu une sortie insolite et des jeux en plein air : des jeux de ballon et des chasses au trésor dans les champs et les jardins de la ferme. Cette colonie de vacances à la ferme t’offre une expérience pratique et éducative, te permettant de te connecter avec la nature, d’apprendre sur la vie de la ferme et de créer des souvenirs précieux en interagissant avec les animaux. C’est une expérience enrichissante qui favorise le respect de la nature et des animaux tout en offrant une escapade amusante à la campagne !

Camping du Centre de la Ducherais La Ducherais 44750 CAMPBON Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-les-p-tits-fermiers_229.html »}]

apiculture abeilles

Croq’ Vacances