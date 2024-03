LES P’TITS FERMIERS Corcoué-sur-Logne, mercredi 15 mai 2024.

Se donner rendez vous à la ferme? Avec plaisir !

A partir de 6 ans, ils vont vivre une immersion au sein de notre ferme pour en découvrir un peu plus sur nos animaux et leur quotidien. Des activités pédagogiques les attendent, nourrissage et soins des animaux.

Durée 2h

Tarif 10€

Inscription par mail

Deux formules :

– Visite libre Partez à la découverte des nos grandes oreilles et de tous leurs compagnons

– Visite guidée Nous vous dévoilons les secrets de la ferme du pré clos traite, dégustation du lait … EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 17:00:00

10 Lieu-dit Le Pré Clos

Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire lafermedupreclos@outlook.com

