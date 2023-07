Les P’tits fauteuils : Pierre et le loup … et le jazz ! Théâtre du Châtelet Paris, 26 mai 2024, Paris.

Le dimanche 26 mai 2024

de 14h00 à 15h15

.Public enfants adolescents. payant

De 8€ à 16€

Le festival « Le Châtelet fait son jazz » propose également des spectacles adaptés aux enfants !

Adaptation originale du conte de Serge Prokofiev, ce Pierre et le Loup fait découvrir à la fois l’histoire du jazz, l’improvisation et les instruments de cette musique à travers son évolution et ses différents genres, de la même façon que Prokofiev présentait l’orchestre classique. Le texte du conte tel qu’on le connaît est préservé, ne perdant rien de son humour. Sur une partition qui va du bebop au cool, de la funk au Jazz New Orleans, Pierre est incarné par la section de « cordes » (piano / contrebasse / guitare), le Loup par les trombones et les Chasseurs par les trompettes et la batterie. À l’image du Carnaval des animaux de Saint-Saëns revisité la saison dernière, découvrez ce classique sous un nouveau jour jazzy avec The Amazing Keystone Big Band.

Dans le cadre du festival Le Châtelet fait son jazz

Informations pratiques



Dès 6 ans

Durée 1h15

Réservation et détails sur le site du Théâtre du Châtelet, par mail ou par téléphone

Les P’tits fauteuils

Publics scolaire ou familial, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les parents, les grands-parents… et même les bébés, c’est à tous que le Théâtre du Châtelet souhaite s’adresser dans le souci de faire partager à la fois son répertoire, son patrimoine architectural, artistique et technique.

Que vous soyez plutôt acteur (pratiques artistiques, rencontres, visites…) ou spectateur, le Châtelet devient la maison de tous dans un esprit d’ouverture à un large public.Tout au long de la saison, la série Les P’tits fauteuils s’adresse aux enfants et éveille les sens et la bonne humeur de toute la famille.

Ces rendez-vous dominicaux (spectacles, concerts, ateliers et même « projet participatif ») ont une durée adaptée à l’âge recommandé : de 30 mn pour les bébés à 1 h pour les plus grands.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/ +33140282840 relations-publiques@chatelet.com https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/2023-2024/pierre-et-le-loup-et-le-jazz/

