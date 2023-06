Les P’tits fauteuils : Opéranimaux Théâtre du Châtelet Paris, 21 avril 2024, Paris.

Le dimanche 21 avril 2024

de à

.Public enfants adolescents. payant

Tarifs : de 6€ à 12€

Réservation uniquement par téléphone

Au royaume des animaux, deux chanteurs et un pianiste improvisateur retrouvent leur enfance, et vous convient à une fantaisie opératique qui ravira les petits comme les grands !

Quand trois enfants ne veulent pas aller au dodo, ce n’est pas simple. Maman n’est pas loin, qui veille à leur sommeil… Rien de plus amusant que de défier en cachette le marchand de sable en s’inventant des histoires à dormir debout !

De joyeux jouets sont là pour les y aider : un chat, des dindons, des moutons, un dauphin, un canard, des oiseaux, un corbeau, un renard, une écrevisse… et même une petite mouche ! Et si tout ce bestiaire enchanté se mettait à chanter ?

Œuvres de Wolfgang A. Mozart, Antonín Dvořák, Jacques Offenbach, André Messager, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Benjamin Britten, Camille Saint-Saëns et improvisations au piano.

Informations pratiques

Horaires : 11h, 14h, 16h

Durée : 40 minutes



De 1 à 5 ans

Les P’tits fauteuils

Publics scolaire ou familial, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les parents, les grands-parents… et même les bébés, c’est à tous que le Théâtre du Châtelet souhaite s’adresser dans le souci de faire partager à la fois son répertoire, son patrimoine architectural, artistique et technique.

Que vous soyez plutôt acteur (pratiques artistiques, rencontres, visites…) ou spectateur, le Châtelet devient la maison de tous dans un esprit d’ouverture à un large public.Tout au long de la saison, la série Les P’tits fauteuils s’adresse aux enfants et éveille les sens et la bonne humeur de toute la famille.

Ces rendez-vous dominicaux (spectacles, concerts, ateliers et même « projet participatif ») ont une durée adaptée à l’âge recommandé : de 30 mn pour les bébés à 1 h pour les plus grands.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/ +33140282840 https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/2023-2024/operanimaux/

Laurent Prost