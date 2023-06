Les P’tits fauteuils : Concert de Noël Théâtre du Châtelet Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. payant

Tarifs : De 8€ à 16€

C’est Noël au Théâtre du Châtelet avec les 50 jeunes artistes du Chœur d’Enfants Sotto Voce !

Laissez-vous entraîner par l’énergie contagieuse et les voix mélodieuses du Chœur d’Enfants Sotto Voce dirigé par Scott Alan Prouty. Les choristes espiègles feront swinguer comme jamais le répertoire de Noël avec un bonheur communicatif. Un voyage musical de la musique classique à la chanson française, en passant par Broadway.

Durée : 1h

Dès 5 ans

Les P’tits fauteuils

Publics scolaire ou familial, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les parents, les grands-parents… et même les bébés, c’est à tous que le Théâtre du Châtelet souhaite s’adresser dans le souci de faire partager à la fois son répertoire, son patrimoine architectural, artistique et technique.

Que vous soyez plutôt acteur (pratiques artistiques, rencontres, visites…) ou spectateur, le Châtelet devient la maison de tous dans un esprit d’ouverture à un large public.

Tout au long de la saison, la série Les P’tits fauteuils s’adresse aux enfants et éveille les sens et la bonne humeur de toute la famille.

Ces rendez-vous dominicaux (spectacles, concerts, ateliers et même « projet participatif ») ont une durée adaptée à l’âge recommandé : de 30 mn pour les bébés à 1 h pour les plus grands.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris
Contact : https://www.chatelet.com/

Thomas Amouroux