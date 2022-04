Les p’tits fauteuils au Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet, 7 avril 2022, Paris.

Du dimanche 06 février 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

dimanche

de 11h00 à 12h00

. payant De 5€ à 15€

Les p’tits fauteuils, c’est une série de spectacles proposée par le Théâtre du Châtelet aux familles et aux enfants dès six mois. Tout au long de l’année, vous profitez d’une belle sélection de concerts, spectacles et expériences immersives avec une durée adaptés à l’âge recommandé : de 30 minutes pour les bébés à 1h pour les plus grands.

Programmation

Tap Virtuoso – Le dimanche 6 février à 11h – Dès 7 ans

La rencontre spectaculaire de la musique classique et des claquettes américaines !

Le pianiste François-René Duchâble et l’artiste Aurélien Lehmann interprètent des chefs-d’œuvre de la musique classique de Bach à Gershwin, dans un spectacle où le piano et les claquettes rivalisent de maestria. Une performance visuelle et musicale unique qui vous fera (re)découvrir l’histoire et l’évolution de la « grande musique » aux rythmes du Tap Dance. Réservations

Compagnie du Porte-Voix – De 6 mois à 3 ans – Dimanche 13 mars à 11h et 15h

Un univers doux et enveloppant dans lequel vibrent la lumière et les sons. Deux musiciens-chanteurs se rencontrent, jouent de leurs corps et de la matière, caressent l’air avec leurs voix et leurs voiles, rendant perceptible l’impalpable.



Plongeant dans un monde aquatique évoquant les premières cellules, ils voyagent à travers l’histoire du vivant, traversant plusieurs étapes de transformation à la frontière entre végétal, animal et minéral. Cheminant ainsi, ils interrogent ce qui fait notre humanité et notre lien étroit à la nature, s’émerveillant de l’élan de vie qui nous traverse et nous transforme. Nourris des sonorités du monde, les chants et les instruments (flûte traversière chinoise, vahila malgache, chalumeau d’Europe centrale…) évoquent le voyage et la résonance des cultures au-delà des frontières. La lumière, les corps et les textiles s’entremêlent et tissent une fresque poétique où frémissent les couleurs, au plus près de l’état de présence des jeunes enfants.

Réservation uniquement par téléphone au 01 40 28 28 40.

Twinkle – Compagnie Lunatic – De 6 mois à 3 ans – Dimanche 3 avril à 11h et à 15h

Twinkle est à la fois un spectacle et une installation immersive, ludique et participative pour les jeunes enfants de six mois à trois ans et les adultes qui les accompagnent. Inspirée par les imaginaires mythiques de l’Harmonie des Sphères chère à Pythagore, cette création évoque nos relations rêvées au soleil et à la lune, ainsi que l’émotion du passage du jour à la nuit ou de la terre au ciel. Trois artistes font vibrer corps et instruments, tissant un espace commun où le public, rassemblé autour d’une structure aérienne en bambous, sera invité à ressentir puis s’approprier leur univers peuplé d’étoiles et de planètes.

Twinkle s’articule en deux temps. Le temps du spectacle d’abord, pour s’imprégner, voir et entendre. Puis un temps d’interaction dans la scénographie où les artistes invitent le public à explorer de manière ludique le mouvement : un temps pour s’exprimer, jouer, bouger et agir.

Réservation uniquement par téléphone au 01 40 28 28 40

Musique de films – Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris – Dès 7 ans – Dimanche 24 avril à 11h

Ce concert nous propose un voyage passionnant et plein d’émotions au cœur des plus belles musiques de films. La première partie nous plonge dans les chefs d’œuvre du cinéma italien, avec des extraits des musiques de Nino Rota pour Le Guépard de Luchino Visconti et La Strada de Federico Fellini. Mozart avec son sublime Adagio du Concerto pour clarinette nous rappelle de nombreux films, notamment Out of Africa de Sidney Pollack. Enfin, John Williams est à l’honneur avec quelques uns de ses plus grands succès : Les aventuriers de l’Arche perdue, Star Wars avec le Thème de la Princesse Leia et la Marche impériale, La Liste de Schindler… Réservations

L’ Orchestre du CRR est dirigé par Pierre-Michel Durand.

Pierre et le loup – Dès 3 ans – Dimanche 12 juin à 11h et 15h

Un conte intemporel dans une version dansée

Il était une fois… L’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, le chasseur, le grand-père, le loup… En vrai ! Né du désir de faire découvrir aux enfants les instruments d’orchestre, ce conte symphonique est devenu, pour la chorégraphe Émilie Lalande, l’occasion de les sensibiliser à l’art du geste.

Les personnages familiers imaginés par Prokofiev en 1936 sont incarnés par de jeunes danseurs, dans ce spectacle présenté pour la première fois en 2017. Pierre, l’enfant qui cherche des amis et s’entoure d’un canard et d’un oiseau pour vivre ses aventures, bondissant et aérien, leur transmet son enthousiasme de vie. Le décor sobre s’inspire de l’imaginaire des petits, qui savent si bien transformer les objets qui les entourent pour qu’ils endossent plusieurs usages. Ainsi de la malle qui contient les costumes et devient tour à tour gueule du loup, cachette ou cage. Réservations

