le vendredi 5 mars à 10:00

À l’aide d’indices photographiques, les P’tits Explorateurs partent à la recherche d’un célèbre manoir de la cité médiévale. Après avoir observé la tour, les lucarnes et son grand portail, ils pourront imaginer et créer leur propre maison de seigneur du Moyen Âge. Enfants de 4 à 6 ans.

2021-03-05T10:00:00 2021-03-05T11:30:00

