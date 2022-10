Les P’tits enchantements du Dix Dix (Le) Maison de Quartier Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 5 € / 4 € réduit BILLETTERIE : ptitsenchantements.jimdofree.comou 07 85 66 39 96 Festival jeune et très jeune public. Il revient cette année avec la programmation de 4 compagnies sur une semaine de festivités, du 27 octobre au 2 novembre 2022. Cette année pour les tout-petits : à partir de 18 mois : “Tandem” – Duo pour 10 doigts et deux mains (marionnettes) (Cie En attendant la marée!) / 30 min. à partir de 18 mois : “Boa Boa” – Théâtre musical vintage (Cie Comptoirs du Rêve) / 30 min. Et pour les plus grands : à partir de 4 ans : “Bonnet Blanc” – Spectacle de cinéma muet (Cie Méliodore) / 45 min. à partir de 6 ans : “Loin du conte” – Conte burlesque et musical – (Cie Mano Sa) / 1h. à partir de 5 ans : “La Boum des Boumboxeurs” – Boum de clôture du festival !- (L’Armada Productions) / 1h. Retrouvez la programmation détaillée sur ptitsenchantements.jimdofree.com Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com https://ptitsenchantements.jimdofree.com/

Lieu Dix (Le) Maison de Quartier Adresse 10 Place des Garennes Ville Nantes

