Les p’tits drôles : les enfants en ville Châteauroux Châteauroux, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, ChâteaurouxChâteauroux.

Les p’tits drôles : les enfants en ville 2021-07-07 10:30:00 – 2021-08-25 12:00:00

Châteauroux Indre 2 place de la République Châteauroux Indre

6 EUR Châteauroux Dans le grenier de leur grand-mère, Denise et Raoul ont retrouvé le journal de leur ancêtre, Edmond Tixier. Entre les pages de cette relique inestimable, ils ont découvert d’incroyables anecdotes sur la vie de leur aïeul et sur l’histoire de la ville de Châteauroux ! Accompagnés d’un guide, vos enfants partiront avec Denise et Raoul sur les traces de leur ancêtre en cœur de ville. Les énigmes qu’ils résoudront leur permettront-elles de réunir tous les indices nécessaires pour deviner où habitait autrefois Edmond à Châteauroux ainsi que le métier qu’il exerçait ?

Nos p’tits drôles seront gâtés cet été avec nos visites guidées du vieux Châteauroux spécialement conçues pour les 7-11 ans. En parcourant la ville avec leur guide, les enfants (accompagnés d’un adulte) devront observer les monuments et tenter de résoudre des énigmes.

accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74 https://www.chateauroux-tourisme.com/

Châteauroux Berry tourisme

dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme