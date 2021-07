Châteauroux Châteauroux Châteauroux, Indre Les p’tits drôles : copie qu’on forme Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

À l'occasion de l'exposition Napoléon, les enfants, costumés à la mode impériale, reproduiront différents tableaux en devenant les modèles et acteurs de ces derniers. Un atelier réservé aux enfants de 7 à 10 ans. Pour cette animation, les enfants devront être habillés avec un petit t-shirt blanc (ou débardeur) ainsi qu'un cycliste ou un legging. D'autre part, des photographies des enfants seront prises et exploitées dans le cadre de l'exposition « Napoléon – Bertrand, le retour des héros ». Le jour de l'animation, une décharge sera à signer stipulant votre accord pour l'utilisation de ces photos. Nos p'tits drôles seront gâtés cet été avec les ateliers proposés par le musée Bertrand. Cet atelier costumé s'adresse aux enfants de 7 à 10 ans (les adultes ne sont pas conviés).

