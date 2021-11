Gignac Gignac Gignac, Hérault LES P’TITS DIMANCHES AU SONAMBULE Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

LES P’TITS DIMANCHES AU SONAMBULE Gignac, 12 décembre 2021, Gignac. LES P’TITS DIMANCHES AU SONAMBULE Gignac

2021-12-12 – 2021-12-12

Gignac Hérault Les P’tits Dimanches

dimanche 12 décembre 2021 Une journée dédiée au jeune public avec spectacle et atelier

Le Sonambule Petit PaTaClak

Cie Lugana

Récital musical et percussif pour les tout-petits

+ atelier d’éveil musical proposé par la Cie Alfred de la Neuche : chansons, jeux de doigts, comptines…

Un moment à partager en famille. 10h + 11h : Spectacle Petit PaTaClak

10h + 11h : Atelier d’éveil musical, dès 18 mois Au Sonambule

Pour les enfants de 0 à 3 ans Dans un plaisir partagé, enfants et adultes se laissent porter au fil de ce spectacle ludique et poétique, particulièrement adapté au très jeune public. Durée : 35 minutes Tarif 5€ / pers / spectacle

Places limitées, réservez rapidement sur la billetterie en ligne : https://lesonambule.mapado.com/event/60672-petit-pataclak-cie-lugana Tarif 5€ pers / atelier

Places limitées, réservez rapidement sur la billetterie en ligne

https://lesonambule.mapado.com/event/60681-les-p-tits-dimanches-ateliers Les P’tits Dimanches

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

