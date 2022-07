LES P’TITS CURIEUX 3 – 6 ANS, 15 juillet 2022, .

LES P’TITS CURIEUX 3 – 6 ANS



2022-07-15 – 2022-09-25

EUR 0 0 LES P’TITS CURIEUX 3 – 6 ANS

Visite-atelier autour des collections permanentes ou de l’exposition temporaire « Charles Belle, tous les reliefs d’une nuit »

Durée : 1h30

Gratuit

Sur inscription*

Sacré scarabée ! – Visite-atelier moulage

Après une visite découverte de l’Égypte ancienne, les enfants réaliseront un moulage en argile d’un scarabée égyptien.

 Les lundis 18 juillet et 15 août à 10h15

À l’aise, glaise! – Manipulation & modelage

Une statue, c’est taillé dans la pierre ou dans le bois, ou ça peut être modelé dans la terre avec ses petits doigts. Découverte de sculptures et manipulation de moulages et d’argile.

 Les dimanches 17 juillet et 21 août à 10h15

Les p’tits cailloux – Visite-atelier mosaïque

« En 50 avant notre ère, toute la Gaule occupée. Toute ? » Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio.

Les Gallo-romains y construisent de très riches maisons. Découvre les mosaïques conservées au musée, puis place à la pratique !

 Lundi 1er août à 10h15

 Mercredi 7 septembre à 10h15

 Dimanche 25 septembre à 10h15

Les nouveautés durant les vacances :

Du grand art ! – Visite-atelier dessin participatif

En s’inspirant de l’exposition Charles Belle, vous devrez collaborer pour créer une oeuvre participative XXL à la craie ! Pour les grands artistes en devenir.

 Les mercredis, 13 et 27 juillet et 10 et 24 août à 10h15

Comme un poisson dans l’eau – Visite-atelier spéciale été (en partenariat avec les piscines municipales de Besançon)

Parcours les collections du musée pour découvrir les mythes et légendes qui évoquent l’eau, puis personnalise ton tote bag pour ranger tes affaires de piscine.

Continue l’aventure en allant dans une des piscines municipales de Besançon avec ton entrée gratuite.

 Les vendredis, 15 et 29 juillet et 12 et 26 août à 10h15

LES P’TITS CURIEUX 3 – 6 ANS

Visite-atelier autour des collections permanentes ou de l’exposition temporaire « Charles Belle, tous les reliefs d’une nuit »

Durée : 1h30

Gratuit

Sur inscription*

Sacré scarabée ! – Visite-atelier moulage

Après une visite découverte de l’Égypte ancienne, les enfants réaliseront un moulage en argile d’un scarabée égyptien.

 Les lundis 18 juillet et 15 août à 10h15

À l’aise, glaise! – Manipulation & modelage

Une statue, c’est taillé dans la pierre ou dans le bois, ou ça peut être modelé dans la terre avec ses petits doigts. Découverte de sculptures et manipulation de moulages et d’argile.

 Les dimanches 17 juillet et 21 août à 10h15

Les p’tits cailloux – Visite-atelier mosaïque

« En 50 avant notre ère, toute la Gaule occupée. Toute ? » Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio.

Les Gallo-romains y construisent de très riches maisons. Découvre les mosaïques conservées au musée, puis place à la pratique !

 Lundi 1er août à 10h15

 Mercredi 7 septembre à 10h15

 Dimanche 25 septembre à 10h15

Les nouveautés durant les vacances :

Du grand art ! – Visite-atelier dessin participatif

En s’inspirant de l’exposition Charles Belle, vous devrez collaborer pour créer une oeuvre participative XXL à la craie ! Pour les grands artistes en devenir.

 Les mercredis, 13 et 27 juillet et 10 et 24 août à 10h15

Comme un poisson dans l’eau – Visite-atelier spéciale été (en partenariat avec les piscines municipales de Besançon)

Parcours les collections du musée pour découvrir les mythes et légendes qui évoquent l’eau, puis personnalise ton tote bag pour ranger tes affaires de piscine.

Continue l’aventure en allant dans une des piscines municipales de Besançon avec ton entrée gratuite.

 Les vendredis, 15 et 29 juillet et 12 et 26 août à 10h15

dernière mise à jour : 2022-07-06 par