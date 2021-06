Les p’tits corsaires Centre LA MAISON DU GOLFE, 16 août 2021-16 août 2021, SARZEAU.

Les p’tits corsaires

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Centre LA MAISON DU GOLFE

Laisse toi porter au fil de l’eau: paddle, voile et découverte du milieu marin , un cocktail détonnant pour passer des vacances inoubliables! Au programme : – Activités nautiques (catamaran, paddle, kayak) – Découverte du bord de mer et sensibilisation à l’environnement (pêche à pieds, land art) – Baignades et jeux sur la plage (concours de château de sable, chasse au trésor) Ce séjour offre un cadre idéal pour répondre aux objectifs éducatifs identifiés par l’Education Nationale : – Maîtrise de la langue française (enrichissement du vocabulaire spécifique aux activités nautiques) – Méthodes et outils pour apprendre (utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles) – Compétences sociales et civiques (Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. Développement corporel et habilités motrices (Activités nautiques). – Sensibilisation à la sécurité dans la pratique d’un sport, confiance en soi. Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes) – Culture et scientifique (Savoir observer, comparer, questionner par la réalisation d’activité autour de la pêche a pied par exemple) – Représentation du monde et de l’activité humaine (Découvertes du milieu marin, protection de l’environnement) [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 500,00 €

Centre LA MAISON DU GOLFE Route de Saint Jacques, 56370 SARZEAU SARZEAU



