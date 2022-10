LES P’TITS CONCERTS : PENELOPE ANTENA

2022-10-12 – 2022-10-12 SOUL ELECTRONIQUE – BR*FR Les P’tits concerts sont concoctés par les artistes de la programmation, qui adaptent leur set pour le jeune public. Versions acoustiques, nouveaux arrangements, durée adaptée, échanges et proximité sont au coeur de ces jolies bulles : il n’y a pas d’âge pour le bon son ! Déjà accueillie à La Carène lors d’un Midi & Demi, Penelope Antena, multi-instrumentiste, compositrice et chanteuse, est une artiste inclassable. Elle navigue entre plusieurs mondes musicaux oscillant entre musique soul et électronique. Expérimentant presque instinctivement avec différentes techniques, Penelope utilise sa voix comme un laboratoire d’harmonies et de sons, parfois intimes, parfois hantés. Toujours originaux.

Elle vit à présent à Brest, où elle enregistre actuellement à La Carène son prochain album. Pour les enfants à partir de 7 ans, Penelope Antena reprendra exceptionnellement ses chansons françaises préférées en piano-voix avec quelques effets électroniques, afin qu’on puisse tou·tes partager et chanter ensemble. Ce répertoire inclura également des chansons de sa mère, Isabelle Antena, figure du nu-jazz et de la soul-pop. Gratuit, sur inscription auprès de l’action culturelle.

Gratuit, sur inscription auprès de l'action culturelle. Places limitées – un adulte par famille.

