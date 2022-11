Les p’tits claps : Toc toc doudou Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les p’tits claps : Toc toc doudou Médiathèque-Espace Diderot, 23 novembre 2022, Rezé. 2022-11-23 Inscription dès mercredi 9 novembre : au 02 40 04 05 37, sur place, ou en ligne.

Horaire : 11:15

Gratuit : oui Gratuit Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés Inscription dès mercredi 9 novembre : au 02 40 04 05 37, sur place, ou en ligne. Le soir tombe, c’est l’heure du coucher. Mamie Moon accompagne sa petite fille Rosa sur le chemin du sommeil, jalonné de plaisanteries, accompagné du chant d’un mystérieux oiseau et ponctué des tours d’un certain Toc toc Doudou. Valérie Danet, propose ici une histoire douce comme le soir qui sensibilisera petits et grands à la langue des signes. Deux séances : 10h15 et 11h15 qui se dérouleront dans la boîte rouge (mezzanine) de la médiathèque Diderot. Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 http://www.mediatheque.reze.fr/

