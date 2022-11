Les p’tits claps : lecture musicale – A la carte ! Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les p’tits claps : lecture musicale – A la carte ! Médiathèque-Espace Diderot, 10 décembre 2022, Rezé. 2022-12-10 Inscription à partir du 26 novembre

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Gratuit Pour les 4-6 ans Inscription à partir du 26 novembre Derrière les Poux Symphoniques se cachent Cédric Goyat et Frédéric Praud, deux comparses animés par l’envie de rendre le livre familier en proposant des lectures dans une ambiance musicale. Pour ces deux séances, les bibliothécaires ont préparé une sélection de livres autour du vaste thème de la différence pour inspirer le duo d’artistes. Cet atelier se déroulera en boîte rouge dans l’espace jeunesse (mezzanine) de la Médiathèque. Il y aura deux séances, l’une à 16h et l’autre à 17h. Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 http://www.mediatheque.reze.fr/

