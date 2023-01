Les p’tits claps : À la recherche des biquets perdus Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Gratuit Pour les enfants de 4 à 8 ans La médiathèque vous propose un temps d’animation par la compagnie Huile d’olive et beurre salé. Debora Di Gilio c’est l’huile d’olive, Fabienne Morel c’est le beurre salé ; ensemble elles forment un duo de conteuses vitaminées qui, chacune avec leur terroir, vient revisiter des contes classiques. Au programme un savant mélange entre « les musiciens de Brême » et « la chèvre et les sept chevreaux ». Un clin d’œil au projet Œil du Monde où la France et l’Italie se rencontrent dans un spectacle musical et drôle. Dans la boîte rouge (mezzanine) de la médiathèque. Sur inscription dès samedi 4 mars, sur place, par téléphone (02 40 04 05 37) ou en ligne. Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37

