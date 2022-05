[Les P’tits Cinoches] Petit-Caux, 25 mai 2022, Petit-Caux. [Les P’tits Cinoches] Petit-Caux

Petit-Caux Seine-Maritime Envie de vous détendre en famille ?

Rendez-vous en salle obscure pour profiter des P’tits Cinoches proposés par Petit-Caux !

Un mercredi par mois, un film jeune public sera proposé.

Découvrez le programme du mercredi 25 mai 2022 : LE PRINCE OUBLIE – Michel Hazanavicius.

A partir de 7 ans.

